Muradiye yüzme havuzu haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisi yüzme havuzu, normalleşme sürecinde korona virüs tedbirlerine uyularak haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı.
Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisi yüzme havuzu 18 Haziran Perşembe günü itibariyle haftanın 7 günü saat 09.00 16.00 arasında hizmet vermeye başladı. Normalleşme süreci kapsamında açılan havuzda tüm hijyen ve bu konuda açıklanan kurallara uyuluyor. Tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken; antrenörler gözetiminde havuza gelenlerin ateşi ölçülerek el dezenfektesi yapılıyor. Maskeler havuz güvertesinde çıkarılıyor. Hizmet alan kişilere dolaplar kullandırılmıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.