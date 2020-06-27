Muradiye yüzme havuzu haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisi yüzme havuzu, normalleşme sürecinde korona virüs tedbirlerine uyularak haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisi yüzme havuzu 18 Haziran Perşembe günü itibariyle haftanın 7 günü saat 09.00 16.00 arasında hizmet vermeye başladı. Normalleşme süreci kapsamında açılan havuzda tüm hijyen ve bu konuda açıklanan kurallara uyuluyor. Tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken; antrenörler gözetiminde havuza gelenlerin ateşi ölçülerek el dezenfektesi yapılıyor. Maskeler havuz güvertesinde çıkarılıyor. Hizmet alan kişilere dolaplar kullandırılmıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.