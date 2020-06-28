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Manisa'ya şehit ateşi düştü

DHA

Doğan ÇİZMECİ/ AHMETLİ (Manisa), (DHA)IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda, Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Ailesinin iki çocuğundan biri olan Şehit Uzman Onbaşı Yüksel'in Manisa'nın Ahmetli ilçesine 7 kilometre mesafedeki kırsal Gökkaya Mahallesi'ndeki...

Manisa'ya şehit ateşi düştü

<br>Doğan ÇİZMECİ/ AHMETLİ (Manisa), (DHA)IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.<br>Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda, Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Ailesinin iki çocuğundan biri olan Şehit Uzman Onbaşı Yüksel'in Manisa'nın Ahmetli ilçesine 7 kilometre mesafedeki kırsal Gökkaya Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Ahmetli Kaymakam Vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti'li Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Uçal Karataş, Gökkaya Mahallesi Muhtarı Kadir Türker, bu sabah şehidin baba evine gelip, şehadet haberini bir tavuk çiftliğinde çalışan babası Atalay Yüksel ve ev kadını olan annesi Fatma Yüksel'e verdi. Haberi alınca gözyaşlarına boğulan Yüksel çiftini, yakınları ve protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Tedbir amacıyla bir ambulans Yüksel Ailesi'nin evinde hazır bekletildi. 2019 yılı nisan ayından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Şehit Uzman Onbaşı'nın baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evi taziye ziyaretine gelenlerle doldu.<br>Bekar olan Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in cenazesinin ilk olarak Akhisar Askeri Havaalanı'na, buradan da karayolu ile Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesi'ne getirilip, bugün ikindi de toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Ahmetli Doğan ÇİZMECİ <br>2020-06-28 12:56:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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