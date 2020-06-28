<br>Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),(DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, traktörden düşen Kadir Akbulut (84) yaralandı.<br>Kula'nın kırsal Gökçeören Mahallesi'nde yaşayan Kadir Akbulut, saat 15.30 sıralarında traktörü ile tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Akbulut, tarla yolunda direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan traktör savrulup, kenardaki bir toprak yığına çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Akbulut, traktörden düşüp, yaralandı. Çevredeki köylülerin durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut, tedaviye alındı.<br>Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN <br>2020-06-28 18:30:26<br>
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