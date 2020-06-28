TFF 1. Lig Akhisarspor: 1 - Ümraniyespor: 0

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TFF 1. Lig’in 30. haftasında Akhisarspor, Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele Akhisarspor'un 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

17. dakikada Tolga’nın ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onur’un şutunu kaleci Burak kornere çeldi.

15. dakikada Onur'un kullandığı kornerde ön direkte Musa’nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

24. dakikada Alaaddin’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpas içinde Nouri’nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

39. dakikada Hadzic’in ceza sahası içinde Tarık tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı için topun başına geçen Cikalleshi meşin yuvarlağı direğe nişanladı.

55. dakikada Gomis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Lukac topu elinden kaçırdı ve top direğin dibinden kornere çıktı.

62. dakikada Rotman’ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.

72. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bertuğ’un dönerek vuruşunda top az farkla auta gitti.

87. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bertuğ düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu

Hakemler: Yasin Kol xx, Muhammet Yumak xx, Cemil Tunç xx

Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx (Aykut dk. 67 x), Uğur xx, Musa xx, Kadir xx, Onur xx (Çekdar dk. 77 x), Bjarnason xx (Taha dk. 78 x), Rotman xx, Erhan xxx, Hadzic x (Bertuğ dk. 67 xxx), Cikalleshi x (Ali Kaan dk. 62 x)

Yedekler: Gökhan, Halil, Doğukan, Eray

Teknik Direktör: Mehmet Demirtaş

Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin x (Erdem dk. 90+1 ?), Tarık xx (Mücahit dk. 90+1 ?), Glumac xx, Gökhan xx, Serkan x (Yunus Emre dk. 73 x), Muhammed xx, Akabueze xx, Hasic x (Gomis dk. 46 x), Nouri x, Gimbert x (Bahadır dk. 84 x)

Yedekler: Süleyman, Emre, Muharrem

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Bertuğ (dk. 87) (Akhisarspor)

Kırmızı Kart: Nouri (dk. 45) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Musa, Kadir, Onur, Rotman (Akhisarspor), Tarık, Gimbert, Gomis (Ümraniyespor)

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