Manisa OSB´de fabrika yangını (2)

<br>YANGIN 4 SAAT SONRA TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ<br>Manisa´nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi´nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Saat 21.00 sıralarında başlayan ve 01.00´de söndürülen yangına 7 itfaiye, 4 sulama tankeri müdahale etti. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin, soğutma çalışmaları başlatıldığı sırada çıkan yoğun dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulanslarla dumandan etkilenen itfaiye erlerine oksijen verdi. 4 itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.<br>Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesine kaldırılan itfaiye erlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. İtfaiye erlerinin kimyevi madde soludukları için hastanede müşahede altında tutuldukları öğrenildi.<br>Yangının kesin çıkış sebebinin öğrenilmesi için jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-06-29 01:31:24<br>

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