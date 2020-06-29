Ormanlar duman avcısı kadına emanet Ormanların 38 yıllık duman bekçisi kadın işini severek yapıyor Bir elinde dürbün diğerinde telsiz ormanları gözetliyor Duman avcısı Nurten Güler: “İşimi severek yapıyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlar duman avcısı kadına emanet Ormanların 38 yıllık duman bekçisi kadın işini severek yapıyor Bir elinde dürbün diğerinde telsiz ormanları gözetliyor Duman avcısı Nurten Güler: “İşimi severek yapıyorum”

İHA

Orman İşletme Müdürlüğü Allahdiyen Yangın Gözetleme Kulesinde 38 yıldır çalışan Nurten Güler, 110 bin hektarlık ormanlık alanı bir elinde dürbün, diğerinde telsiz ile 24 saat gözetim altında tutuyor.

Ormanlar duman avcısı kadına emanet Ormanların 38 yıllık duman bekçisi kadın işini severek yapıyor Bir elinde dürbün diğerinde telsiz ormanları gözetliyor Duman avcısı Nurten Güler: “İşimi severek yapıyorum”

Orman İşletme Müdürlüğü Allahdiyen Yangın Gözetleme Kulesinde 38 yıldır çalışan Nurten Güler, 110 bin hektarlık ormanlık alanı bir elinde dürbün, diğerinde telsiz ile 24 saat gözetim altında tutuyor.
Manisa’nın Salihli ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Allahdiyen Yangın Gözetleme Kulesinde 38 yıldır çalışan 54 yaşındaki 2 çocuk annesi Nurten Güler, olası yangınlara karşı 110 bin hektarlık ormanlık alanı bir elinde dürbün, diğerinde telsiz ile 24 saat gözetim altında tutuyor. Eşini kazada kaybeden Güler’in gönüllü yardımcıları ise çocukları.

“Eşimi kaybettim, işimi bırakmadım”
Bu işe 38 yıl önce dikim sahasında başladığını belirten Nurten Güler, daha sonra yangın ekine geldiğini ve eşi ile birlikte de Allahdiyen Yangın Gözetleme kulesinde çalıştığını söyledi. Eşinin yangın ekibinden emekli olduğu gün, emeklilik imzasını Manisa’ya atmaya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini anlatan Güler, “Kaza da eşim ile birlikte bir arkadaşı daha hayatını kaybetti. Eşimle birlikte çalıştığımız işi ben bırakmadım ve hala çalışmaya devam ediyorum. Burada çalışırken benim en büyük yardımcılarım ise çocuklarımdır. Yalnız çalışıyorum, sıkıldığım zaman çocuklarımı çağırıyorum. Onlar geliyor bana yardımcı oluyor. Birde yangın çıktığı zaman burada çalışmak çok zor oluyor. Bir bardak su almaya bile fırsatım olmuyor.” dedi.

“Ben bu işi severek yapıyorum”
Orman kulesinde çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Güler, “Ben bu işi seviyorum da yapıyorum. Sevmesem zaten bu işi yapmam. Ben burayı seviyorum. 1982 yılından beri ben buralardayım. Dağlara, ormanlara bakmak hoşuma gidiyor. Bu işi güzel yapıyorum, gece dahil dolaşıyorum, ben burada korkmam. Çocuklarım geliyor ama onların işi olduğu zaman gece yalnız çalışıyorum” dedi. Köylülerin kendisine ormancı abla diye hitap ettiğini anlatan Güler “Ormancı ne yapıyorsun derler, ama korkarlar. Köylü arkadaşlarım olsun, komşularım olsun, sen nasıl bekliyorsun diye bana sorarlar. Ben korkmam, senelerdir burada çalışıyorum.” diye konuştu.

“Çocuklarım benim gönüllü yardımcılarım”
Yangın kulesindeki bir gününün nasıl geçtiğini anlatan Güler, “Sabah saat 8’de buraya geliyorum. Kahvaltımı yapıp, ortalığın çevre temizliğini yaparım. Ama her zaman için dürbün elimdedir. İster içeride olsun, ister dışarıda olsun, devamlı dürbün elimde sağa sola her tarafa bakarım” dedi.
38 yıllık çalışma hayatında Kurşunlu Vadisinde çıkan orman yangınını hiç unutamadığını vurgulayan Güler, “Çünkü o gün çok kötü bir andı. Yangın günü oturup bir bardak su içmeye dahi fırsatım olmadı. Çok kötü bir duyguydu o gün. Dumanları görünce hemen haber verdim, fakat yangın aniden tepeye çıktı. Çok korkunç bir gündü. Onun için şimdi bir yangın çıkacak diye çok korkarım. Burada beklerken tepe arkasında ufakta olsa bir duman görsem, hemen ekiplere o bölgeye hareket ettiririm. Çünkü tepe arkasındaki noktayı göremediğim için ekipleri yönlendiriyorum. Hiç gözümü kırpmadan beklerim, yorulduğum zaman benim gönül yardımcılarım olan çocuklarımı çağırırım. Çünkü onlar benim gönüllü yardımcılarım, çocuklarım benim vazgeçilmezlerim. Bunlar olmasa ben buralarda yaşayamazdım” dedi.

“Salihli’de bulunan ormanları gözetlemektedir”
Salihli Orman İşletme Müdürlüğünün yeni kurulan bir müdürlük olduğunu belirten Müdür Ahmet Aydın, İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahasında Salihli Kula, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin yer aldığını söyledi. Salihli’nin 110 bin hektarlık sahası bulunduğunu belirten Aydın, yüzde 27’ye yakınının orman alanı ile kaplı olduğunu vurguladı.
Salihli’de bir tane Yangın Gözetleme Kulesi’nin yer aldığını anlatan Aydın, “Bir yangın ekibi, tanker ve ilk müdahale ekibimiz mevcuttur. Allahdiyen Kulemiz Salihli ilçemizi kapsamaktadır. Salihli’de bulunan ormanları gözetlemektedir. Burada çıkacak olan yangınlara ilk haberi verecek olan bu kulemizdir. Bu kulemizin vermiş olduğu ihbar neticesinde, bütün ekiplerimiz harekete geçip, 12 dakika içinde yangına müdahale etmektedir” dedi. Yangınlara karşı hazırlıklarını tamamlayıp, her zaman hazır olduklarını belirten Aydın, "İnşallah, yangınsız, kazasız bir sezon geçirmeyi diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceyhun Cabadak ile sözleşme yenilendi
YEREL HABERLER Ceyhun Cabadak ile sözleşme yenilendi
Gördes'e HİS Göleti
YEREL HABERLER Gördes'e HİS Göleti
İsimsiz hayırseverden çocuklara ayakkabı yardımı
YEREL HABERLER İsimsiz hayırseverden çocuklara ayakkabı yardımı
Akhisarspor'a hayat veren üçlük
YEREL HABERLER Akhisarspor'a hayat veren üçlük
Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini erken giydi Üzüm bağları erken örtü altına alınmaya başladı Bu sene hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi Sarıgöl'ün üzüm bağlarında erken önlem alınmasına neden oldu
YEREL HABERLER Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini erken giydi Üzüm ...
Manisa OSB´de fabrika yangını (2)
YEREL HABERLER Manisa OSB´de fabrika yangını (2)
Fabrika yangınında itfaiye erleri dumandan etkilendi Yangın tamamen söndürüldü
YEREL HABERLER Fabrika yangınında itfaiye erleri dumandan ...
Kendini balkon demirine asan kadın öldü
YEREL HABERLER Kendini balkon demirine asan kadın öldü
Akhisarspor - Ümraniyespor maçının ardından Mehmet Demirtaş: "Aldığımız sonuçla futbola geri döndük" Sait Karafırtınalar: "Bundan sonra ligin kaderini tayin edecek çok önemli maçlar oynayacağız"
YEREL HABERLER Akhisarspor - Ümraniyespor maçının ardından Mehmet ...
Manisa'da fabrikanın ham maddelerinin bulunduğu alanda yangın Yangın kısmen kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Manisa'da fabrikanın ham maddelerinin bulunduğu ...
TFF 1. Lig Akhisarspor: 1 - Ümraniyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig Akhisarspor: 1 - Ümraniyespor: 0
Manisa OSB'de fabrika yangını  
YEREL HABERLER Manisa OSB'de fabrika yangını  
Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0
YEREL HABERLER Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0
Manisa OSB'de fabrika yangını Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
YEREL HABERLER Manisa OSB'de fabrika yangını Yangına çok sayıda ...
Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR)
Bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın evinde asılı bulundu
YEREL HABERLER Bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın evinde ...
Traktörden düşüp, yaralandı
YEREL HABERLER Traktörden düşüp, yaralandı
Manisa'ya şehit ateşi düştü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Manisa'ya şehit ateşi düştü / Ek fotoğraf
Manisa'ya şehit ateşi düştü (3)
YEREL HABERLER Manisa'ya şehit ateşi düştü (3)
Manisa kahraman şehidini uğurladı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, memleketi Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Manisa kahraman şehidini uğurladı Irak'ın kuzeyinde ...
Traktörden düşen yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Traktörden düşen yaşlı adam yaralandı
Sağlık-Sen, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının durumuna dikkat çekti
YEREL HABERLER Sağlık-Sen, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının ...
Manisa BBSK'dan yeni sezonun ilk transferi
YEREL HABERLER Manisa BBSK'dan yeni sezonun ilk transferi
Ormanlar İHA'larla gözetlenecek İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Gördes'te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Ormanlar İHA'larla gözetlenecek İzmir Orman Bölge ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X