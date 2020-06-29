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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsimsiz hayırseverden çocuklara ayakkabı yardımı

İHA

İzmirli iş insanı tarafından gönderilen ayakkabılar, Manisa'nın Salihli ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara muhtarlar aracılığıyla dağıtıldı.

İsimsiz hayırseverden çocuklara ayakkabı yardımı

İzmirli iş insanı tarafından gönderilen ayakkabılar, Manisa’nın Salihli ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara muhtarlar aracılığıyla dağıtıldı.
Salihli’nin Gümüş Mahalle Muhtarı Faruk Bayram öncülüğünde, isminin açıklanmasını istemeyen İzmirli iş insanı hayırsever tarafından, ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere 260 çift ayakkabı gönderildi. Ayakkabılar, çocuklara Muhtar Bayram tarafından ulaştırıldı.
Çocuklara yapılan bu yardımın takdire şayan bir davranış olduğunu belirten Bayram, İzmirli hayırsever tarafından gönderilen ayakkabıların başta Gümüş Mahallesi olmak üzere Keli, Kemer, Kapancı, Beylikli, Yılmaz, Kordon, Atatürk ve Çökelek mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdıklarını söyledi. Çocukların ayakkabıları güle güle giymelerini dileyen Bayram, Hayırsever İzmirli iş insanına teşekkür edip, bol ve bereketli kazançlar diledi.

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