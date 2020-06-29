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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre’de sosyal mesafeli eğitim

İHA

Yunusemre Belediyesi personeline yönelik düzenlediği eğitimlerine bir yenisini ekledi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak verilen seminerde Aile Danışmanı Sema Yıldırım personele iletişim teknikleri, beden dili ve stres yönetimini anlattı.

Yunusemre’de sosyal mesafeli eğitim

Yunusemre Belediyesi personeline yönelik düzenlediği eğitimlerine bir yenisini ekledi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak verilen seminerde Aile Danışmanı Sema Yıldırım personele iletişim teknikleri, beden dili ve stres yönetimini anlattı.
Yunusemre Belediyesi personeline yönelik eğitimlerine devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun maskeli olarak verilen eğitim Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitime Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici ve belediye personeli katıldı. Yunusemre Kent Konseyi Aile Danışmanı Sema Yıldırım tarafından 2 oturum halinde verilen eğitimde belediye hanımlar lokali sorumlularına etkili iletişim teknikleri ve beden dili eğitimi; Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Çağrı Merkezi personeline de stres yönetimi ve çatışma çözümü eğitimi verildi.

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