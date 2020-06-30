Güvenli ulaşım için trafik işaretlemeleri yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçe merkezinde yaya geçidi ve otobüs durağı işaretleme uygulamalarını yeniledi. Yapılan uygulamayla, işaretlemeler daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiği güvenli hale getirildi.

İl genelinde trafik güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçe merkezinde yaya geçidi ve otobüs durağı işaretleme uygulamalarını yeniledi. Araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi amacıyla yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda yaya geçidi ve otobüs durağı işaretleme uygulamalarını yeniledik. Yapılan çalışmayla birlikte, işaretlemeler daha görünür hale geldi. Trafik güvenliğinin daha sağlıklı işlemesi için, çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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