Necmi Temizel Spor Tesisleri 4 Temmuz’da hizmette

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş. tarafından işletilen merkez Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde bulunan Necmi Temizel Spor Tesisleri, 4 Temmuz Cumartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Necmi Temizel Spor Tesisleri, tedbirlere uygun bir şekilde 4 Temmuz Cumartesi günü itibariyle kapılarını yeniden açacak. Manisalıların hizmetine sunulan havuz, Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayacak. Saat 10.0018.00 arası açık olacak tesiste, Manisalılar gün boyu serin sularda yazın tadını çıkarabilecek. Bunun yanı sıra tesis içerisinde yer alan kafeteryada da Manisalılar keyifle vakit geçirebilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.