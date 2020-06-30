İşbaşı eğitim protokolü imzalandı

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Telateks firması arasında 47 kişilik iş başı eğitim programı sözleşmesi imzalandı.

Covid19 pandemi sürecinde de faaliyetine ara vermeden devam eden ve üretime katkı sağlayan, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Telateks firması çalışma potansiyelini günden güne artırmaya devam ediyor.

Dokuma Mesleğinde 3/6 ay boyunca devam edecek olan işbaşı eğitim programı kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğünde düzenlenen imza törenine İl Müdürümü Eşref Aslan ile firma yetkilisi Avrupa Operasyonlar Direktörü Ergenç İneler katıldı.

İl Müdürü Eşref Aslan yaptığı açıklamada; gerek pandemi sürecinden önce ve gerekse pandemi süresince istihdamın korunması ve artırılmasına katkı sağlayarak Manisa'nın ve ülke ekonomisine olumlu katma değer sağladıkları için firmaya teşekkürlerini iletti.

Firma yetkilileri de personel istihdamı ve kurumun diğer hizmetlerinden yararlanma noktasında sürekli irtibat halinde olduklarını ve memnuniyetlerini ifade etti.

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