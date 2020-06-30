Manisa FK kuvvet çalıştı

Manisa Futbol Kulübü bugün sabah antrenmanını salonda gerçekleştirerek kuvvet çalışması yaptı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İki grup halinde salonda gerçekleşen antrenmanda kuvvet çalışması yapıldı.
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