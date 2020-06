Manisa TSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aydır yapılamayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında sosyal mesafeli ve tedbirlere riayet edilerek, pandemi süreci sonrasında ilk kez toplandı. Salgında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Başkan Türek, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları meclis üyelerine anlattı.

Korona virüsün hayatının her bölümünü etkilediğinin altını çizen Başkan Türek, “Korona virüs tüm dünyayı kasıp kavurduğu gibi maalesef ülkemizde de etkili oldu. Dünyada bugüne kadar yaklaşık 9,5 Milyon kişi korona virüs tedavisi görürken, 505 bin kişi maalesef hayatını kaybetti. Türkiye’de de bugüne kadar 197 Bin Kişiye hastalık tanısı konuluyor ve maalesef ki 5 Bin 115 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anıyorum. Dilerim ki bu salgın en kısa sürede son bulur. Salgın sürecinde canını dişine takarak korona virüsle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına ve kurumlara teşekkürü bir borç biliyorum.” dedi.



“Zorlu bir dönem geçirdik”

Toplantıda söz alan ve korona virüs sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik açıdan zorlu bir dönem geçirdiklerini ifade eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Malumunuz olduğu üzere, tüm dünya ırk, din, zengin, yoksul ayrımı olmaksızın görünmeyen düşman ile karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden, Covid19 adı verilen korona virüs salgınının, ilk olarak, ülkemizde görülmeye başladığı mart ayından itibaren, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, ülkemiz geneli için bir dizi tedbirler alındı. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte büyük fedakarlık ve özveri ile çalışarak, örnek bir mücadele sergilediler. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek, minnettar olsak az. Öte yandan, Covid 19 virüsünün ortaya çıkardığı salgın nedeniyle, küresel ekonomik sistem ne yazık ki olumsuz etkilendi. Bu dönemde ülkemizde de pek çok işletmemizin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Birkaç sektör dışında tüm firmalarımızda da ciddi ciro kayıpları yaşandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçtik” dedi.



“Devletimiz birçok tedbir aldı”

Pandemi sürecinde devletimizin bir çok tedbirler alıp ekonomiyi canlandırmak adına önemli adımlar attığı ifade den Başkan Yılmaz, “Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirler arasında vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği, Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesinin iki katına çıkarılması ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Söz konusu tedbirler, firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması açısından çok önemliydi. Küresel ekonomiye ağır bir darbe vuran Covid19 salgının etkisinin ülkemiz ekonomisine olan etkilerini gidermek, ekonomiyi harekete geçirmek, çarkları yeniden döndürmek ve bu dönemde esnafa, sanayiciye, KOBİ'lere likidite ihtiyaçları için gerekli tüm destekleri seferber etmek için korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, ekonomik istikrara kalkanı paketi ile 2 milyondan fazla mükellefin yaklaşık 53,6 milyar TL’lik muhtasar, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatı 6 ay ertelendi. Kamu bankaları ile aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için temel ihtiyaç desteği paketi devreye alındı. Öte yandan, salgından etkilenen tüm firmalara ‘İş’e Devam Kredi Desteği’ verildi. Firmaların çalışan sayılarında azaltma yapmaması ön koşulu ile yıllık cirosu 0 25 milyon TL arasında olan firmalara azami kredi tutarı 10 milyon TL, yıllık cirosu 25 125 milyon TL arasında olan firmalara azami kredi tutarı 25 milyon TL, yıllık cirosu 125 milyon ve üzeri olan firmalara azami kredi tutarı 100 milyon TL olmak üzere, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 maliyetli kredi desteği sağlandı. Ayrıca, Halk Bankası tarafından tüm esnaflarımız için ‘İşletme ve Finans Desteği’ İle ‘Paraf Esnaf Kart Desteği ’paketleri hayata geçirildi. Hazine destekli kredi garanti fonu kefalet sistemi kapsamında, kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için, KGF’nin kefalet limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya yani 2 katına çıkartılmıştır. Vatandaşlarımıza, daha uygun şartlarda konut alım imkanı sağlanarak, 500 bin Türk lirasının altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı yüzde 80’den yüzde 90’a çıkarılarak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşürülmüştür. İşten çıkarmaları önlemek için korona virüsten etkilenen iş yerlerinde çalışanlara yönelik olarak kısa çalışma ödeneği devreye alınmıştır. Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği verilmiştir. Vergi beyanname verme ve tahakkuk eden vergi ödeme süreleri ertelenmiştir. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 temmuz 2020 sonuna kadar uzatılmıştır. Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatılmıştır. Ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlanmıştır. Devlet destekli alacak sigortası kapsamını genişletilerek, 25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Kısacası Devletimizin bu zorlu süreçte ekonomiyi canlandırmak çarkları yeniden döndürmek için önemli adımlar atmıştır” dedi.



“Üretimin önemini bir kez daha gördük”

Sözlerine salgın döneminde ekonomimiz için üretimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gördüklerini ifade ederek devam eden Başkan Yılmaz, “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye Ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,5 ile beklentilerin altında büyüme kaydetmiş ve gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyatlarla 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL gerçekleşmiştir. Büyüme oranının piyasa beklentilerinin altında kalmasında, mart ayının son iki haftası itibarıyla koronavirüs salgınının ekonomik aktivite üzerindeki ilk etkilerinin görülmeye başlaması belirleyici olmuştur. Bu dönemde, tüketim harcamaları büyümeyi desteklerken, Net ihracatın büyüme üzerinde gözlenen sınırlandırıcı etkisi devam etmiştir. Hane halkının özel tüketim harcamalarının detaylarına bakıldığında büyümeye en yüksek katkıyı hizmetler kaleminin yaptığı, bu kalemi dayanıklı tüketim harcamalarının izlediği görülmüştür. Aynı dönemde, yatırım harcamaları yüzde 1,4 oranında daralarak gayri safi yurtiçi hasıla büyümesini 0,4 puan düşürmüştür. Her ne kadar, covid19 salgınının iktisadi faaliyet üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, ikinci çeyrekte de daralmanın devam edeceği öngörülse de, yılın ikinci yarısında ekonomik aktiviteyi destekleyici yönde alınan önlemler ve normalleşme adımlarının etkisiyle büyümenin toparlanma kaydedeceğini düşünüyorum. Bu salgın aslında bize, küresel sistemde tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi, üretim alanlarında alternatiflerin oluşturulması, sağlık altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların öncelikli hale getirilmesinin ne kadar elzem olduğunu gösterdi” dedi.



“Manisa TSO olarak üzerimize düşeni yaptık”

Salgın sürecinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerin düşen ne varsa yaptıklarını ve zorlu süreçte taşın altına ellerini koyduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu zorlu süreçte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ne yaptık diye bakaca olursak. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlenen üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde ilettik. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızın, maske ihtiyaçlarının ücretsiz giderilmesi amacıyla 2 milyon adet maske yaptırmak için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi noktasında, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası ve Manisa Ticaret Borsası’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona odamızca katkı sağlandı. Manisa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün ‘Pandemi İl Koordinasyon Kurulu’ kararları gereğince, il sağlık müdürlüğü personelleri ile karantina hastanesi olarak hizmet vermekte olan Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nin öncelikli ihtiyaçları olan N95 (ffp2 veya ffp3) koruyucu maske ile koruyucu tulum tıbbi ekipmanları odamızca tedarik edildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası’na, Manisa TSO olarak katıldık. Odamız üyeleri ile çalışanlarını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla personellerin öncelikli ihtiyacı olan kişisel koruyucu kit (maske, eldiven, tulum, siperlik, kolonya, el dezenfektanı, ayak basmalı el dezenfektan standı vb.) ihtiyaçlarını karşıladık. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü genelgesi kapsamında, ‘açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar’ arasında yer alarak istisna tutulan, ‘daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu mal, malzeme, ürün, araç gereç üreten iş yerleri ve tesisler’ firmaların çalışabilmesi için gerekli izinler düzenlenmiştir” dedi.



“Etkinlik ve faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etti”

Pandemi sürecinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın etkinlik ve faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz; “Odamız bünyesinde, üyelerimizin fikri ve sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak, arge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak olan patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi ve gerekli durumlarda uzman desteğinin verilebilmesi amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu bilgi ve doküman birimi kurulmuştur. Akabinde, Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının sunumlarıyla, üyelerimize ‘Sınai Mülkiyet Hakları Temel Düzey Online Eğitim’ düzenlenmiştir. Ayrıca, yine üyelerimize yönelik olarak, ABD Merkez Bankası FED Eski Araştırma Direktörü Sayın Erkin Şahinöz’ün sunumuyla, Covid19 korona virüs salgınının ekonomik etkileri üzerine online söyleşi gerçekleştirilmiştir. Yine Erkin Şahinöz’ün sunumuyla, siz değerli meclis üyelerimize yönelik olmak üzere, mini MBA programı düzenlenmiştir. Gördüğünüz üzere, bu pandemi sürecinde de etkinlik ve faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik” dedi.



“Yeni OSB’lerimiz Manisa’mıza hayırlı olsun”

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Manisa ili Saruhanlı ilçesi Develi bölgesinde kurulacak olan Karma OSB projesinde sona geldiklerini ve bununla birlikte Muradiye Islah OSB’nın Tüzel kişiliğin kazanılmasının haklı gurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yılmaz; “Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2020 yılı fizibilite desteği programı kapsamında, sunmuş olduğumuz Saruhanlı Karma Organize Sanayi Bölgesi Kurulumu fizibilitesi projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır. Söz konusu proje kapsamında, Manisa İli Saruhanlı İlçesi Develi Bölgesinde, Karma OSB kurulmasına ilişkin fizibilite çalışması ortaya konacak ve raporlanacaktır. Ortaya çıkacak bu fizibilite raporu ile yatırıma ilişkin bina ve altyapı gereksinimi, fiziksel yatırım maliyetleri ve nitelikleri, OSB’de yer alacak firma profili ve mali tabloların oluşması, yatırımın ekonomik analizi gibi objektif veriler elde edilecektir. Bahse konu fizibilite raporu ışığında, İşletmelerin organize olarak bir arada toplandığı, alt yapısı güçlü bir Karma OSB kurulacak, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesine imkan sağlamasının yanı sıra markalaşmanın da artması hedeflenmektedir. Böylece sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir organize sanayi bölgesinin, ilimize kazandırılmasının haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bununla birlikte, meclis toplantımızda da gündeme almış olduğumuz, Manisa Muradiye Islah Organize Sanayi Bölgesi’nin, yer seçimi çalışmalarının tamamlanarak sınırlarının kesinleşmesinin akabinde, kuruluş protokolü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 07/05/2020 tarih ve 1570390 sayılı makam oluru ile onaylanmıştır. Bölgenin, ıslah şartlarını tamamlamasının ardından unvanından ıslah ibaresi kaldırılarak, Muradiye OSB tüzel kişiliğini kazanmıştır. Bunun bilgisini de sizlerin huzurunda paylaşmak isterim. Son olarak Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Fizibilite Desteği kapsamında, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu, Osmancalı/Yunusemre mevkisinde kurulması planlanan projede ortak olarak görev almaktayız. Yüksek Teknoloji OSB’nin proje başvuru süreci başarıyla tamamlanmış olup, ajans tarafından değerlendirme sürecindedir. Bu projemizde de hızlı bir şekilde sonuç alıp Manisa’mıza bir değer daha katmak istiyoruz. Şimdiden Manisa’mızda faaliyet gösterecek olan yeni OSB’lerimiz hepimize hayırlı olsun. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projelerin haklı gururunu hep birlikte yaşamalıyız” diyerek sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.