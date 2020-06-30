Manisa'da ormanlık alanda yangın

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Spil Dağı Milli Parkının eteklerinde bulunan Topkale mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Manisa'nın Spil Dağı ile birleştiği noktada bulunan Topkale mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor. Yangından çıkan alevler şehir merkezinden de gözükürken vatandaşlar yangını korkuyla izledi.

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