Alican Güney'in sözleşmesi uzatıldı

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takıma önemli katkılar sağlayan Alican Güney ile sözleşmesinin bir sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yeni sezon planlamaları kapsamında transferlerini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alican Güney'in sözleşmesini 20202021 sezonu sonuna kadar uzattı. Başarılı skorer guard, korona virüs tedbirleri kapsamında mevcut haliyle tescil edilen 20192020 sezonunda 24.17 dakika, 8.52 sayı, 3.06 ribaund, 2.73 asist, 9.33 verimlilik puanı ortalamaları ile oynamıştı.

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