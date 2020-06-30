Manisa'daki Spil Dağı'nda orman yangını

<br>Cemil SEVAL/MANİSA (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde çıkan yangında, 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.<br>Spil Dağı Milli Parkı eteklerindeki Topkale mevkisindeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz, helikopter, 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 1 saatte söndürülürken, 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-06-30 18:09:21<br>
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