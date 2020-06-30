Manisa İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı

Manisa İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Covid19 salgını süresince yapılan çalışmalar değerlendirilirken, kontrollü sosyal hayat kapsamında yeni alınacak önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Vali Yardımcısı Mesut Eser ve İl Pandemi Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici tarafından kurul üyelerine salgın sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplantıda daha sonra kurul üyeleri, kurumlarınca sürece ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili Vali Karadeniz’e bilgi vererek, görüş ve önerilerini ifade etti. Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Vali Yaşar Karadeniz, “Kurul üyelerimizle birlikte Covid19 salgını sürecinde ilimizde yapılan çalışmalarve bundan sonra ki süreçte alınması gereken önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Covid19 ile mücadelede kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ön planda tutuyoruz. İl Pandemi Kurulu üyelerinin de görüş ve önerileri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda sürece ilişkin alınması gereken karar ve tedbirleri değerlendireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.