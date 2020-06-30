Hafriyat döküm alanında yangın

<br>Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.<br>Akşam saatlerinde, Sandal Mahallesi'ndeki hafriyat alanında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki kuru otlara da sıçrayan yangın, Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için seferber olan Sandal Mahallesi Muhtarı Ahmet Gökçe de, eline geçirdiği bez parçaları ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Paniğe neden olan yangın çevredeki ekili tarlalara sıçramadan söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN<br>2020-06-30 18:49:27<br>

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