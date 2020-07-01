Manisa'da asker uğurlaması yoğunluğu

<br>Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)- VATANİ görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınlarınca uğurlandı. Zaman zaman bazı kalabalık gruplar sosyal mesafe kurallarını ihlal ederken, bazı gruplar ise kurallara uydu.<br>Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, asker uğurlama nedeniyle yoğunluk oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ve güvenlik görevlileri ile polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar kurallara uyarken, bazı vatandaşların ise kurallara uymadığı gözlendi. <br>Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde oturan vatani görevini yapmak üzere Burdur iline yola çıkan 20 yaşındaki Burhan Vurnalı, "Askere gideceğim için heyecanlıyım. 6 ay askerlik yapacağım. Koronavirüsten önce yakın bir arkadaşımı askere uğurlamıştım. Şimdi kendim koronavirüs tedbirleri kapsamında askere gidiyorum. Kurallara elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz. Sağ salim gidip gelelim inşallah" dedi.<br>Turgutlu'da oturan Vurnalı'nın arkadaşı İsmail Özcan(22), "Bugün arkadaşımı askere gönderiyoruz. Koronavirüs nedeniyle yüzümüzde maskeler var. Arkadaşımızı havaya fırlatamıyoruz. Eski heyecanı yok ama buna da şükür diyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-06-30 23:25:42<br>

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