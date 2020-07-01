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(Özel) Koronayı fırsat bildi, su kabaklarını sanat eserine dönüştürdü Su kabaklarından sanat eseri çıkaran Aysel Yılmaz: “Karantina döneminde zamanı değerlendirmek adına bir şeyler yapmam gerekiyordu. Güzel şeylerde çıktı ortaya. Eğer talep olursa bir atölye kurup satışa da sunabilirim”

İHA

Manisa'da korona virüs salgını sürecini fırsata dönüştüren emekli sağlık memuru Aysel Yılmaz, kendi bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarından sanat eserleri ortaya çıkardı. Evde kaldığı süre boyunca kendini sanatında geliştiren Yılmaz, salgın sonrası kendi atölyesini kurmayı hedefliyor.

(Özel) Koronayı fırsat bildi, su kabaklarını sanat eserine dönüştürdü Su kabaklarından sanat eseri çıkaran Aysel Yılmaz: “Karantina döneminde zamanı değerlendirmek adına bir şeyler yapmam gerekiyordu. Güzel şeylerde çıktı ortaya. Eğer talep olursa bir atölye kurup satışa da sunabilirim”

Manisa’da korona virüs salgını sürecini fırsata dönüştüren emekli sağlık memuru Aysel Yılmaz, kendi bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarından sanat eserleri ortaya çıkardı. Evde kaldığı süre boyunca kendini sanatında geliştiren Yılmaz, salgın sonrası kendi atölyesini kurmayı hedefliyor.
Manisa’da yaşayan emekli sağlık memuru Aysel Yılmaz, korona virüs salgını sürecini eşi Alaattin Yılmaz ile birlikte Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Karakılınçlı Mahallesi’nde geçiriyor. Evlerinin bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerle salgın sürecinden korunan emekli sağlık memuru Aysel Yılmaz, boş vakitlerinde de kendisini sanata adadı. Boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla başladığı su kabağı boyama ve süsleme sanatında kendisini geliştiren Yılmaz, su kabaklarını bir sanatçı gibi işleyerek resim ve çeşitli figürlerle renklendiriyor.
Salgın sonrasında bir atölye açmayı da hedefleyen Yılmaz, ilk olarak torununun sulu boya fırçasıyla başladığını belirterek, “Korona virüs (Covid19) salgını pandemi döneminde Karakılınçlı mahallesinde küçük bir yerimiz var. Torunu da aldık geldik buraya. Zamanla çocuktan kalan fırsatlarla yetiştirdiğimiz kabaklara gözüm takılınca bunları değerlendireyim diye düşündüm. Torunumun sulu boya fırçası ile başladım. Başarılı olduğumu görünce malzemelerimi temin ederek ufak ufak başladım. Çok fazla yapamıyorum ama fırsatım oldukça da hafta da bir veya iki tane yapıyorum” diye konuştu.
Karantina döneminde zamanını değerlendirmek amacıyla bu işe başladığını belirten Yılmaz, “Satışına henüz başlamadım. Şuan için bahçemizi süslemek için yaptım. Alan olursa da tabi ki satarım. Yani o karantina döneminde zamanı değerlendirmek adına bir şeyler yapmam gerekiyordu. Güzel şeylerde çıktı ortaya. Eğer talep olursa bir atölye kurup kendimi daha da geliştirip satışa da sunabilirim” ifadelerini kullandı.

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