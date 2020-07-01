Turgutluspor Play-Off istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor Play-Off istiyor

DHA

TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bir maç eksiğiyle 3'üncü sırada yer alan Turgutluspor'da yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligin oynanmamasına karar vermesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı. TFF tarafından ligin nasıl tescil edileceği henüz netlik kazanmazken, kırmızı-siyahlılar verilecek kararın adaletsiz olacağı konusunda görüş birliğine vardı. Açıklamada, "Ligin kalan bölümünün statüye uygun şekilde 2-5'inci sıradaki 4 takımın Play-Off oynayarak tamamlanmasını talep ediyoruz" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "İnanıyoruz ki 1'inci Lig'e...

Turgutluspor Play-Off istiyor

<br>TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bir maç eksiğiyle 3'üncü sırada yer alan Turgutluspor'da yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligin oynanmamasına karar vermesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı. TFF tarafından ligin nasıl tescil edileceği henüz netlik kazanmazken, kırmızı-siyahlılar verilecek kararın adaletsiz olacağı konusunda görüş birliğine vardı. Açıklamada, "Ligin kalan bölümünün statüye uygun şekilde 2-5'inci sıradaki 4 takımın Play-Off oynayarak tamamlanmasını talep ediyoruz" denildi.<br>Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "İnanıyoruz ki 1'inci Lig'e ve 2'nci Lig'e yükselecek son takımın Play-Off sistemiyle yeşil sahada mücadele vererek bir üst lige yükselmesi daha adil bir karar olacaktır. Aksi verilecek kararın haksız rekabete yol açacağını ve sezon içinde maddi olarak spora yatırım yapan kulüplerin ciddi şekilde emeğine saygısızlık olacağı görüşündeyiz. Bu nedenle diğer güzide kulüplerimizle birlikte verilecek kararın statüye uygun şekilde olmasını talep ediyoruz."DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)<br>2020-07-01 13:21:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa BŞB Alican'ı takımda tuttu
YEREL HABERLER Manisa BŞB Alican'ı takımda tuttu
Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Manisa FK'nın gözü TFF'de
YEREL HABERLER Manisa FK'nın gözü TFF'de
Cansuyu'nda kurban hazırlıkları tamam
YEREL HABERLER Cansuyu'nda kurban hazırlıkları tamam
Başkan Çetin Akın’dan iptal kararına tepki
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın’dan iptal kararına tepki
Vali Karadeniz’den şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Karadeniz’den şehit ailesine ziyaret
Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede filyasyon çalışmaları sürüyor Manisa'da yaşlı bir kadının cenazesinde fenalaşan kocanın korona virüs testi pozitif çıkınca cenazeye katılan 19 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede ...
Manisa'nın duraklarında hijyen ve temizlik çalışması
YEREL HABERLER Manisa'nın duraklarında hijyen ve temizlik çalışması
Başsavcı Çiçekli Başkan Çerçi ile vedalaştı
YEREL HABERLER Başsavcı Çiçekli Başkan Çerçi ile vedalaştı
Tarımsal Kalkınma Kooperatifine sera bağışı
YEREL HABERLER Tarımsal Kalkınma Kooperatifine sera bağışı
(Özel) Koronayı fırsat bildi, su kabaklarını sanat eserine dönüştürdü Su kabaklarından sanat eseri çıkaran Aysel Yılmaz: “Karantina döneminde zamanı değerlendirmek adına bir şeyler yapmam gerekiyordu. Güzel şeylerde çıktı ortaya. Eğer talep olursa bir atölye kurup satışa da sunabilirim”
YEREL HABERLER (Özel) Koronayı fırsat bildi, su kabaklarını sanat ...
Eşi ölen kocanın testi pozitif çıktı, cenazeye giden 19 akraba karantinaya alındı
YEREL HABERLER Eşi ölen kocanın testi pozitif çıktı, cenazeye giden ...
Ölen kadının eşinin koronavirüs pozitif çıktı, cenaze namazı sonrası filyasyon çalışması başlatıldı Eşini kaybeden yaşlı adamın testi pozitif çıktı Mahallede ikamet eden vatandaşların 24 saat evden çıkmaması istendi
YEREL HABERLER Ölen kadının eşinin koronavirüs pozitif çıktı, cenaze ...
Manisa'da asker uğurlaması yoğunluğu
YEREL HABERLER Manisa'da asker uğurlaması yoğunluğu
Hafriyat döküm alanında yangın
YEREL HABERLER Hafriyat döküm alanında yangın
Manisa İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Manisa İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Karadeniz ...
Sarıgöl'de üzüm bağları erken örtü altına alınmaya başladı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de üzüm bağları erken örtü altına alınmaya ...
Hafriyat döküm alanında çıkan yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Hafriyat döküm alanında çıkan yangın paniğe sebep ...
Manisa'daki Spil Dağı'nda orman yangını
YEREL HABERLER Manisa'daki Spil Dağı'nda orman yangını
Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı
YEREL HABERLER Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı
Akhisar Belediyesi’nden ücretsiz internet hizmeti
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi’nden ücretsiz internet hizmeti
Manisa Spil Dağı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı Manisa itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla alana yayılmadı Yangına 1 helikopter, 4 arasöz, 2 su tankeri ile 5 itfaiye ekibiyle müdahale edildi
YEREL HABERLER Manisa Spil Dağı'nda çıkan yangın kontrol altına ...
Makilik alanda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı
YEREL HABERLER Makilik alanda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı
Alican Güney'in sözleşmesi uzatıldı
YEREL HABERLER Alican Güney'in sözleşmesi uzatıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X