Manisa BŞB Alican'ı takımda tuttu

'Anneannem ve ben'

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<br>MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transferde Alican Güney'in sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Alican, geçen sezonu 10.8 sayı, 3.9 ribaund, 3.2 asist, 1.6 top çalma istatistikleri ile tamamladı. Antrenör Ceyhun Cabadak'la yola devam eden Manisa BŞB transferde daha önce guard Marcus Anthony Hall'la sözleşme yapmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)<br>2020-07-01 13:53:16<br>

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