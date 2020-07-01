Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’da Azimli, Pınarbaşı, Gözlet, Hacımusa, Adiloba, Kepenekli, Çakmaklı ve Taşdibi Mahallerine ulaşımı sağlayan yollarda şarampol bakımı yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yol yapım çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da mevcut yollarda bakım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından, Saruhanlı ilçesi Azimli, Pınarbaşı, Gözlet, Hacımusa, Adiloba, Kepenekli, Çakmaklı ve Taşdibi Mahallerine ulaşımı sağlayan yollarda, şarampol bakımı yapıldı. Yapılan çalışmayla birlikte, yollarda su geçişlerinin daha rahat olması sağlanarak, yollar daha güvenli hale getirildi.

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