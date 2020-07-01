Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Salihli'ye uyuşturucu madde getirip ticaretini ve satışını yapan sokak satıcılarına yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bir evde yapılan aramada 44 gram bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. <br>Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre Saçlı<br>2020-07-01 16:44:26<br>

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