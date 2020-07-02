Jandarmadan dron destekli 'Hint keneviri' operasyonu

<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda dron destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 452 kök Hint keneviri ele geçirdi.<br>Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sart Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ortak çalışma yaptı. Başlıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine bölge kontrol edildi. Dronla yapılan kontrolde, ormanlık alanda boyları 2,5 ile 3 metre arasındaki toplam 452 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-07-02 12:00:40<br>
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