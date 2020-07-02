Başkan Ergün ve Başkan Kayda, sosyal medya hesaplarını askıya aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter üzerinden paylaştığı son mesajından sonra ülkücüler sosyal medya hesaplarını askıya almaya başladı. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da sosyal medya hesaplarını askıya aldığını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM’de yasal düzenleme yapılıncaya kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığını duyurdu. Kararın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda sosyal medya hesaplarını askıya aldıklarını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesaplarını askıya alma kararına destek olduğunu belirterek, “Bilge liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sosyal medya ile ilgili tavrı, bizim de tavrımızdır. İlgili yasal düzenleme yapılana kadar ben de sosyal medya hesaplarımı askıya alıyorum. #ÜlkücülerHesapKapatıyor” açıklamasıyla sosyal medya hesaplarını askıya aldığını duyurdu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise, “Bilge Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in sosyal medyada yaşanan ahlaki çöküntüye işaret ederek almış oldukları karara ve haklı tepkisine uyarak sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm” açıklamasında bulundu.

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