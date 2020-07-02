Yunusemreli kadınlar yeniden spora başladı

'Anneannem ve ben'

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Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokalinde kadınlar yeniden spor yapmaya başladı.

Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar lokalinde tüm hijyenik kurallara dikkat ederek spor kursları yeniden başladı. Antrenörlerin eşliğinde Hanımlar Lokalinde fitness, plates, zumba, ağırlık ve aerobik çalışmaları yapılıyor. Lokalde pazartesi fitness, çarşamba zumba cuma günü de ağırlık ve aerobik çalışması yapılıyor.

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