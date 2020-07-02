Yol kenarında bulunan baykuş koruma altına alındı

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yol kenarında Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi'nde devriye gezen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol kenarında bitkin halde olduğu anlaşılan baykuş gördü. Ekipler araçtan inerek zarar vermeden baykuşu koruma altına aldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bitkin haldeki baykuş koruma altına alınarak tedavisine başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.