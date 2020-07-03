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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gördes’e ulaşımı kolaylaştıracak yolda çalışmalar devam ediyor

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'i Salihli'ye ve aynı zamanda Ankara asfaltına bağlayan 14 kilometrelik yolda temel malzeme serimine başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Gördesli mahalle muhtarları ile birlikte düzenleme yapılan yol üzerinde incelemelerde bulundu. 50 yıldır yapılmayan yolun Büyükşehir'le asfalta kavuşacağını belirten Öztozlu, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Gördes halkının beklentilerini fazlasıyla yerine getireceklerini söyledi.

Gördes’e ulaşımı kolaylaştıracak yolda çalışmalar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'i Salihli'ye ve aynı zamanda Ankara asfaltına bağlayan 14 kilometrelik yolda temel malzeme serimine başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Gördesli mahalle muhtarları ile birlikte düzenleme yapılan yol üzerinde incelemelerde bulundu. 50 yıldır yapılmayan yolun Büyükşehir'le asfalta kavuşacağını belirten Öztozlu, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Gördes halkının beklentilerini fazlasıyla yerine getireceklerini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes ile Salihli ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan ve aynı zamanda Gördes'i Ankara asfaltına ulaştıran yolda asfalt çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkan Vekili Serdinç Bulut, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Gün ve Gördesli mahalle muhtarları ile birlikte, iş makinelerinin düzenleme yaptığı yol üzerinde incelemeler yaptı.

Muhtarlar çalışmalardan memnun
Büyükşehir Belediyesi heyeti ile yol üzerindeki çalışmaları takip eden Gördesli muhtarlar, düşüncelerini aktardı. Muhtarlar, ilçe için hayati önem taşıyan 14 kilometrelik yol çalışması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.
Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır, "Gördes'e böyle hizmetler yaptığınız için başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere sizlere ve Gördes Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Mustafa Gün'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her şey Gördes için" diye konuştu.
Dereçiftlik Mahalle Muhtarı Hüseyin Urhan, "Yaklaşık 20 gündür bu yolda çalışmalar var. Bu yolu zaten Cengiz Başkan söz vermişti, diğer yolun devamı Salihli'ye bağlanacak. İnşallah hayırlısı olsun" dedi.
Sarıaliler Mahalle Muhtarı İzzetin Solak, "Bu yol, bildiğim kadarıyla 50 yıldır yapılmıyor. Gördes'i Salihli'ye bağlayan ana yollardan birisi. Sağlıklı bir yol yapılmasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.
Korubaşı Mahalle Muhtarı Halil İnci ise, "Yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Yol, bizim için çok önemli. Salihli'ye bağlıyor bizi. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa zamanda olur" diye konuştu.
Çiğiller Mahalle Muhtarı Coşkun Ertaş da, "Bu yol köyler için çok önemli. Yapılması güzel oluyor. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Balıklı Mahalle Muhtarı Nuri Urhan ise şunları söyledi: "Bu yolu 34 yıldır bekliyoruz. Cengiz Başkanımız söz vermişti. Sağ olsun bu hale geldi. İnşallah hayırlısıyla bitiririz. Bu yol iki ilçeyi bağlayan ve bizi Ankara asfaltına bağlayan bir yol. Cengiz Başkanımıza teşekkür ederiz. Sağ olsun"

Öztozlu, “50 yıldır yapılmayanı yapıyoruz”
İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Gördes'i Salihli'ye ve Ankara asfaltına bağlayan 14 kilometrelik hattaki çalışmaları muhtarlarımızla beraber yerinde görmek istedik. Muhtarlarımız çalışmalardan memnun. Bu yolun 50 yıldır yapılmadığını ifade ettiler. 3 kilometrelik hatta çalışıyoruz. Yol üzerinde genişletme, zemin iyileştirme ve su geçişleri ile çok sağlıklı bir zemin çalışması yapılıyor. Geriye kalan 11 kilometrelik hatta ekipleri arttırarak çalışmaları hızlandıracağız. Burayı Gördes ilçemize yakışan bir şekilde yapacağız. Yol yapıldığı zaman Gördes'e Akhisar üzerinden değil de Salihli üzerinden gelebileceğiz. Burası, Gördes halkının uzun zamandır beklediği bir yol. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, Gördes halkının beklentilerini fazlasıyla yerine getireceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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