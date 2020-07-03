Manisa’da ilk kez bir meslek lisesinde Radyo Televizyon alanı açıldı Manisa’nın Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Radyo-Televizyon alanı açıldı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa’da liselerde olmayan RadyoTelevizyon alanının bu sene açıldığı müjdesini verdi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar ve yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Dikici, Manisa’nın Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde RadyoTelevizyon alanı açılması yönündeki taleplerinin ilk olarak İl İstihdam Kurulu tarafından daha sonra da Bakanlık tarafından uygun görülerek Manisa’daki Meslek Lisesinde açıldığı müjdesini verdi.



Manisa 30. il oldu

Manisa, meslek liselerinde RadyoTelevizyon alanı olan ülke genelinde 30’uncu il olurken bölüm açılan 50’nci okul da Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Alanın Manisa’da açılması aşamaları hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dikici, “Manisa Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’mizde RayoTelevizyon alanı 30’uncu il olarak Manisa’mızda açıldı. Türkiye genelinde 49 adet okulumuzda bu bölüm mevcuttu, Manisa alan açılan 50’nci meslek lisesi oldu. Bu sene Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği’nin teklifi ve bu alanın açılması yönündeki yazılı talepleri doğrultusunda İl İstihdam Kurulu’nda alınan olumlu karar sonrası, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığı’mıza bölüm açılması teklifimizi yaptık. Bakanlığımız, yaptığımız bu teklifi kabul etti ve geçtiğimiz hafta Manisa’mızda Radyo Televizyon Alanını lisemizde açtı. Olmayan bir alan, Manisa’da ilk defa meslek liselerinde açılan bir alan. Bu anlamda Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gelişen dünyada iletişimin, haberleşmenin üst seviyeye çıktığı, evlerden çıkmadığımız ama dijital dünyayı, dijital ortamı yoğun olarak kullandığımız durumda Radyo Televizyon alanı hem Manisa’mıza hem de tüm gazetecilere hayırlı olsun” dedi.

Dikici, 20202021 eğitim öğretim yılında Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde RadyoTelevizyon alanının öğrenci alacağını sözlerine ekledi.



“İlimizdeki gazetelerde hazırlık yapmalı”

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar ise Manisa’da olmayan bir alanın açılmasında katkı vermiş olmakta dernek yönetimi olarak çok mutlu olduklarını kaydetti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde geçtiğimiz yıl açılan İletişim Fakültesi’nin de ilk defa bu yıl öğrenci almaya başlayacağını aktaran dernek başkanı Duyar, bu alana ilgi duyan lise öğrencilerinin liselerde de eğitim almaları için girişimde bulunduklarını ve olumlu sonuçlanmasının Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği için gurur verici olduğunu söyledi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği’nin 1,5 yıl önce kurulduğunu ve bu süre içerisinde önemli faaliyetler yaptığını kaydeden dernek Başkanı Duyar, Manisa’daki gazetelerin de meslek lisesinde Radyo Televizyon alanı okuyan öğrenciler için hazırlık yapması gerektiğini kaydetti.

Dernek başkanı Duyar, “Alanda eğitim alan öğrenciler stajlarını Manisa’mızdaki gazete ve yerel TV’lerde yapacaklar. Öğrencilerin stajları için gazetelerdeki bazı arkadaşlarımızın “Usta Öğreticilik” belgelerini bir an önce almaları gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl kapanan gazeteler dolayısıyla işsiz kalan gazetecilere yönelik İŞKUR destekli açtıkları kurs sonrasında 12 gazeteciden 4’ünün Şehzadeler ve Yunusemre Halk Eğitimi Merkezlerinde ücretli öğretmen olarak müracaatlarının yapıldığını hatırlatan dernek başkanı Duyar, derneğin adına uygun faaliyetler gerçekleştirdiklerini, Manisa’daki gazeteciler için AB ve Prodes proje çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.