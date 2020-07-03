Akhisar potada Alihan'ı renklerine bağladı

<br>AKHİSAR, (DHA)TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transfere başlayan Akhisar Belediye Basketbol, ilk hamle olarak Semt77 Yalova'dan Alihan Deniz Genç'i kadrosuna kattı.<br>22 yaşındaki guard, geçen sezon ligde 7.4 sayı, 2.3 ribaund, 3 asist ortalamaları tutturdu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)<br>2020-07-03 14:20:58<br>
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