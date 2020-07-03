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Akhisar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi açıldı

İHA

Akhisarlılara spor yapabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri yeni alanlar kazandırmak için çalışmalarını yürüten Akhisar Belediyesi, Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ni yenileyerek vatandaşların hizmetine açtı.

Akhisar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi açıldı

Akhisarlılara spor yapabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri yeni alanlar kazandırmak için çalışmalarını yürüten Akhisar Belediyesi, Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ni yenileyerek vatandaşların hizmetine açtı.
İşletmesi daha önceden özel şahıslarda olan havuz ve kafe, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile belediye bünyesine geçti. Aylar süren çalışmalar sonucunda modern hale getirilen havuz, yenilenen yüzü ve indirimli fırsatlarıyla 4 Temmuz Cumartesi günü (yarın) vatandaşların hizmetine açılıyor.
Pazartesi günleri ‘Halk Günü’ olarak fiyat indirimi uygulanacak havuz, Perşembe günü ise sadece kadınlara açık olacak ve 7 yaş altı çocuklardan ise ücret alınmayacak.
Havuz fiyatları şu şekilde açıklandı:
"18 yaş üstü giriş 30 TL ve 18 yaş altı giriş ücreti 15 TL. Halk günü olarak belirlenen Pazartesi günleri 18 yaş üstü 15 TL, 18 yaş altı giriş ücreti 10 TL."
Havuzun çalışma saatleri ise 09.00 ile 19.00 arası olarak belirlenirken, kafe ise haftanın her günü 09.00 ile gece 24.00’a kadar Akhisarlılara hizmet verecek.

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