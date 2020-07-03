Sıcaktan bunalan sokak köpeği kendini sulama kanalına attı

Aşırı sıcak havanın etkisinde olan Manisa'da sıcaktan bunalan bir sokak köpeği kendini DSİ'nin sulama kanalına atarak serinledi. Dakikalarca su içinde oynayan köpek daha sonra kanaldan çıkarak gözden kayboldu.

Manisa’da sıcak hava etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Manisa’da aşırı sıcaklar tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmazken, çıkmak zorunda kalanlar ise ağaç gölgelerinde, parklarda serinlemeye çalışıyor. Şehzadeler ilçesindeki bir sokak köpeği de bunaltan sıcaktan kaçışı DSİ'ye ait sulama kanalında buldu. Dakikalarca kanalda kalan ve suyla oynayarak serinleyen köpek daha sonra kanaldan çıkıp gözden kayboldu.

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