Akhisar potada Jefferson'u aldı

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<br>AKHİSAR, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk transfer hamlesi olarak Semt77 Yalova'dan guard Alihan Deniz Genç'i kadrosuna katan Akhisar Belediye Basket, ABD'li pivot Marvin Jefferson'u da renklerine bağladı. Kariyerinin büyük bölümünü ülkemizde geçiren 34 yaşındaki oyuncu TBL'de daha önce Pertevniyal, Gelişim Koleji, Muğla Ormanspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da da oynadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa <br>2020-07-04 10:59:44<br>

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