Korona virüsten dolayı kapatılan pazarlar yeniden açıldı

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 83 gün önce kapatılan Alaybey ve Karaköy pazar yerlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden açılmasına izin verildi. Alınan karar sonrası Şehzadeler ilçesinde cumartesi günleri kurulan Alaybey Pazarında esnaf, 83 gün sonra müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Şehzadeler ilçesinde Alaybey Pazarı olarak bilinen Cumartesi Pazarı yeniden açıldı. Covid19 salgını kapsamında Şehzadeler İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 13 Nisan 2020’de kapatılan Alaybey Pazarı 83 gün sonra yeniden hizmet vermeye başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyulurken esnafın yarısı tezgah açarken, diğer esnafların da önümüzdeki haftadan itibaren tezgah açmaya başlayacakları öğrenildi.

Açılan Alaybey Pazarını ziyaret eden Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, Alaybey halkının pazarına kavuştuğunu söyledi. Şener, pazarın açılmasına katkı sağlayan Manisa’nın yeni Valisi Yaşar Karadeniz’e ve yetkilere teşekkür etti. Tuhafiye esnafının tezgah açamadığını belirten Şener, “Burada tuhafiye bir bütündür sebze meyveyle. Ama bu haftalık böyle. Haftaya inşallah onlarda açacak. Hem Alaybey halkımıza hayırlı olsun. Aynı zamanda pazarcı esnafımız çoluk çocuğunun rızkını kazanacak. Kaliteli ve ucuz ürün satarak halkımızın memnun edecek.” dedi.

Manisa’da pazar yerlerinin kapatılmasının ardından seyyar satıcıların arttığına dikkat çeken Şener, “Seyyar doldu. Çaycısı yapıyor, kahvecisi yapıyor, lokantacısı yapıyor. Bakkalı yapıyor. Marketlerin önü almış sağlıksız koşullarda her türlü her şey gece iniyor orada mezbelelik. Ama baktığımız zaman baharatçısı da kasabı da sebze satmaya başladı. Otellerin önlerinde tamamen bu halkımızın hem sağlıksız alışveriş yapmasını, hem pahalı evine ihtiyaçlarını götürmesi demektir. İnşallah önümüzdeki hafta pazarımızı toparlarız. Aradaki mesafeyi koruyarak tamamen esnafımız tezgahını açar. Halkımız da bilinçli bir şekilde hiç beklemeden alışverişini yapar, çıkar gider. Biz pazarcı esnafı olarak halkımızın yanındayız. Halkımıza en iyisini sunmak zorundayız. Çünkü geçimimiz buradan. Biz halkımızı pazarda memnun etmediğimiz zaman pazarcı esnafımız çoluk çocuğuna rızkını götüremez. Burası üretim bölgesi. Bugün pazarda malların yüzde 70’i Manisa’da yetişiyor. Bu ne demek pazara anlık mal girmesi demek. Üretim olmadan, tüketim olmadan ayakta durmak mümkün değil. Akşam 3’ten sonra Ulupark’ın orası yürünmez halde. Halk üst üstte. Pazarda bu kalabalığın üçte biri yok. Bize bu konuda yardım eden yeni Valimize teşekkür ederim, yeni görevinde başarılar dilerim. Sağ olsun geldiği gibi el attı. bize destek çıkanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Şener, “Pazar ne kadar açılır, yelpaze ne kadar geniş olursa vatandaş o kadar seyrek ve sıkışmadan dar alana alışveriş yapar. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum yetkililere. Neden pazarın geniş olması demek halkın daha rahat ulaşması demek. Pazara girdiği zaman sıkışıklık oluşturmaması demek. Bu Türkiye’nin genelinde böyle. Karaköy içinde sadece kapalı alan dendi biz ona karşıyız. Sadece kapalı alanda satış yapılması, vatandaşları oraya toplamak yanlış bir kural, yanlış bir uygulamadır. İnşallah Pazartesi günü de Karaköy Pazarı açılır. Hem Karaköy halkımızın mağduriyeti giderilsin hem de pazarcı esnafımızın ekmeğini, rızkını kazansın. Temmuz ayındayız. Bolluk ve bereket ayındayız. Bu sıcaklıkta, güneşte mahsuller yanıyor. Amacımız halkımızı bu ürünleri ulaştırmak” dedi.

Manisa merkezde kapalı bulunan bir diğer pazar olan Karaköy Pazarının ise Pazartesi günü sadece kapalı alanda satışa izin verilmesi bekleniyor.

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