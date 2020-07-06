Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı 

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<br>Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ev eşyası taşıdığı öğrenilen bir kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. <br>Kaza, saat 19.30 sıralarında Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Mert Ş. (37) yönetimindeki 35 K 44034 plakalı kamyon, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ev eşyası taşıyan karşı şeride geçerek devrildi. Karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi olası faciayı önledi. Kazada sürücü Mert Ş. ile yanında yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. <br>Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN<br>2020-07-05 23:21:21<br>

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