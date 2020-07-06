Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, etkili olan fırtınada Aşıklar camisinin minaresi devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. <br>Olay, saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar Camii'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle, caminin minaresi devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, minarenin yıkıldığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık, polis, itaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. Yola devrilen cami minaresinin molozları, belediye ekiplerince temizlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Selendi Uğur ÇAKMAK<br>2020-07-05 23:40:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.