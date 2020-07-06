Saruhanlı Belediyesi canlı müzik sezonunu açtı

Saruhanlı Belediyesi tarafından yenilenerek daha nezih bir hale getirilen Sosyal Tesislerde normalleşme süreci kapsamında canlı müzik sezonu açıldı.

Tesislerde sahne alan Faslı Nazenin Grubu vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, burada yaptığı konuşmada Saruhanlı'nın en güzel hizmetleri hak ettiğini, bunun için gayretle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Bilgin, vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattıkları için gruba teşekkür ederek ekibin solistine çiçek verdi.

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