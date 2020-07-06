Bakan Pakdemirli’den Vali Karadeniz’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

– Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son Valiler Kararnamesi ile Kastamonu’dan Manisa’ya atanan Vali Yaşar Karadeniz’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Manisa’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir süre önce Manisa’ya atanan Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Bakan Pakdemirli, Valilik binası önünde Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, ilgili kurum müdür ve yardımcıları tarafından karşılandı. Bakan Pakdemirli’ye makam ziyareti öncesi Manisaspor Başkanı Murat Yörük tarafından 45 numaralı ve üzerinde isminin yazılı olduğu Manisaspor forması hediye edildi. Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra makama geçen Bakan Pakdemirli, son Valiler Kararnamesi ile Kastamonu’dan Manisa’ya atanan ve bir süre önce de görevine başlayan Vali Yaşar Karadeniz’e ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Bakan Pakdemirli’yi ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa’nın tarım ve sanayi kenti olma özelliğiyle ilgili ilk izlenimlerini paylaştı. Özellikle Manisa’nın tarımsal üretimde gayri safi milli hasıla bakımından Türkiye’de Konya’dan sonra ikinci sırada olan bir şehir olduğunu vurgulayan Karadeniz, “Bu bakımdan Manisa, daha önce görev yaptığım kentlere göre daha ileri bir noktadan başlıyor. Bunun Manisa ve bizler açısından şans olduğunu düşünüyorum. Zatı alinizin destekleriyle bu rakamları daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.



“Manisa, çevresindeki illere göre daha farklı performans göstermiştir”

Manisa’nın hem sanayi hem de tarım şehri olduğunu aktaran Bakan Bekir Pakdemirli ise “Bakanlığımız ile ilgi her konuda Manisa ve Manisalıların yanında oluyoruz. Manisa, valimiz için yeni ama kendini cezbeden bir şehirdir. Gerçekten duygusal anlamda Türkiye’de az sayıdaki Şehzadeler şehirden bir tanesi. Son dönemde belediyecilik başta olmak üzere birçok anlamda Manisa çevresindeki illere göre daha farklı performans göstermiştir. Sizin de söylediğiniz gibi bir adım ileriden başlıyorsunuz ama Manisa’da halledilecek, çözülecek çok meseleler var. Bunların da üzerine çok sıkı takip ile gitmek son derece anlamlı olur. Biz de Bakanlık olarak 724 sizlerin yanınızdayız. Bilin ki Ankara’da her zaman bir Manisalı arkadaşınız, kardeşiniz bir büyüğünüz var” diye konuştu.

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