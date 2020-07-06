Tolga Kaan Birer, 1 yıl daha Manisa BBSK’da

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, başarılı pivot Tolga Kaan Birer'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

20202021 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını hızlandıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde genç oyuncu Tolga Kaan Birer ile sözleşme yeniledi. 1998 doğumlu 2,06 uzunluğundaki Tolga Kaan Birer, geçtiğimiz sezonu 13.04 dakika, 4.28 sayı, 3.58 ribaund ortalamaları ile tamamlamıştı.

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