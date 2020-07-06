Salihli jeopark turizmi ile dünyaya açılıyor Salihli’nin çehresi turizm ile değişecek Salihli ekonomisi bacasız sanayi, turizm ile kalkınacak Belediye Başkanı Zeki Kayda: “Salihli jeopark turizmi ile şaha kalkacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli jeopark turizmi ile dünyaya açılıyor Salihli’nin çehresi turizm ile değişecek Salihli ekonomisi bacasız sanayi, turizm ile kalkınacak Belediye Başkanı Zeki Kayda: “Salihli jeopark turizmi ile şaha kalkacak”

İHA

Geçmişte birçok medeniyeti barındıran, günümüzde ise sağlık, eğitim, tarım, sanayi ve turizm şehri olarak dikkat çeken Manisa'nın Salihli ilçesi, Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olan KulaSalihli Jeoparkı ile dünyaya açılıyor. Salihli'nin var olan ancak bu güne kadar çok tanıtılamayan turizm potansiyelini harekete geçirmek için yapılan çalışmaların en başında KulaSalihli Jeoparkının yer aldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Jeopark alanımızda tescillenen, tarihi değeri olan 73 jeosit bulunmaktadır. Jeopark turizmi ile Salihli şaha kalkacak" dedi.

Salihli jeopark turizmi ile dünyaya açılıyor Salihli’nin çehresi turizm ile değişecek Salihli ekonomisi bacasız sanayi, turizm ile kalkınacak Belediye Başkanı Zeki Kayda: “Salihli jeopark turizmi ile şaha kalkacak”

Geçmişte birçok medeniyeti barındıran, günümüzde ise sağlık, eğitim, tarım, sanayi ve turizm şehri olarak dikkat çeken Manisa’nın Salihli ilçesi, Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olan KulaSalihli Jeoparkı ile dünyaya açılıyor. Salihli'nin var olan ancak bu güne kadar çok tanıtılamayan turizm potansiyelini harekete geçirmek için yapılan çalışmaların en başında KulaSalihli Jeoparkının yer aldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Jeopark alanımızda tescillenen, tarihi değeri olan 73 jeosit bulunmaktadır. Jeopark turizmi ile Salihli şaha kalkacak” dedi.
Salihli’nin turizm açısından çok mesafe kaydettiğini belirten MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini taşıyan KulaSalihli Jeoparkı ile birlikte ilçeyi tüm Avrupa ve Dünyaya tanıtma fırsatı bulduğunu söyledi. KulaSalihli Jeoparkı’nın hem Avrupa, hem de UNESCO Global Jeopark Ağının resmi üyesi olduğunu vurgulayan Başkan Kayda, Jeopark sahasının doğal, jeolojik, kültürel ve arkeolojik zenginliğinden bahsederek, “Adala (Hermos) Kanyonu, Atatürk Evi, Kız Köprüsü, Su Uçtu Şelalesi, Kurşunlu Vadisi ve Kaplıcaları ile birlikte bu bölgenin tanıtımını, özellikle Sart ile birlikte entegre ederek Avrupalıların hayranlıkla izlemesini sağladık. Sindel Mahallemizde M.Ö. 12 binli yıllara dayanan ayak izleri var, orda bir yaşam var. Hep bunları anlatmak istedik. Avrupa’dan gelip denetlediler, baktılar ki gerçekten Salihli’nin bu dokusu Avrupa ve Dünya turizmine katkı sağlayacak önemli bir nokta olduğunu gördüler” dedi.

“Tarihi yerlerimiz Avrupa’da tescillendi”
Lidya Uygarlığı’nın başkenti olan ve tarihte paranın ilk kullanıldığı Sart’ın yıllardır dünya turizmine tanıtılamadığına dikkat çeken Başkan Kayda “Bugün Sart öyle bir hale geldi ki, yaptığımız çalışmalarla dünya turizmine ve UNESCO’ya tanıttık. Sart jeopark alanı içerisine alındı. Özellikle Lidyalılara başkentlik yapmış ve paranın merkezi olmuş, ticarette ilk paranın kullanıldığı yer Sart’tır. Yine aynı konuyla bağlantılı Anadolu Piramitleri olarak bilinen Bintepeler de turizm açısından büyük öneme sahip. Bu tarihi yerlerimizin hepsi Avrupa’da tescillendi, önümüzdeki süreçte tüm dünyada tescillenecek” diye konuştu. Sağlık turizmi açısından Kurşunlu Vadisi’nin önemine vurgu yapan Başkan Kayda “Bu bölge Turizm Bakanlığı tarafından sağlık ve turizm merkezi ilan edildi. Süreçler tamamlandı, bundan sonra Kurşunlu Vadisi sadece ve sadece sağlık turizmine ev sahipliği yapacak. Doğal ve tarihi güzellikleriyle birlikte Salihli’yi, Türkiye ve Avrupa’nın gözde turizm yerlerinin içerisinde olması için çok emek harcadık ve bu konuda büyük mesafe kat ettik. Salihlili olmaktan, bu güzel şehre belediye başkanlığı yapmaktan, ilçenin tanımını Avrupa ve dünyaya taşımaktan çok mutluyum. Salihli’deki turizm merkezlerinin keyfini çıkaralım, bu güzellikleri herkesin çevresine anlatması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bu şehirde sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

“Jeopark alanımızda 73 jeosit yer almaktadır”
KulaSalihli Jeoparkının içindeki jeosit alanlarını da anlatan Başkan Kayda “Jeosit tarihe not düşülen yerler anlamındadır. Jeopark alanımızda toplam 73 jeosit bulunmaktadır. Bunlar tescillenmiş, tarihi değeri olan hem UNESCO hem de Avrupa Global Jeopark Ağı tarafından kabul edilmiş noktalardır. Bu jeositler bizler ve Salihli halkı için çok değerli ve anlamlıdır. Böyle bir olayın içerisinde olmak Avrupa ve dünya turizminin merkezinde olmak demektir. Şu an jeopark alanımızı 130 ülkenin tamamı tanımaktadır. Salihli’nin değerleri olan Bintepeler, Adala Kanyonu, Ayak İzleri, Kız Köprüsü ile Sart çok önemli yerler. Sart, dünyanın kıymetli şehirleri içerisinde başta gelmektedir. Çünkü Sart paranın ilk kullanıldığı yerdir. Medeniyetleri ülkemizde ve şehrimizde barındırmak, Salihli’nin içerisinde bunlara değer de katmak bizler için çok önemli. Bu anlamda çok mutluyuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli, "Manisa'ya desteğe hazırız"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, "Manisa'ya desteğe hazırız"
Tolga Kaan Birer, 1 yıl daha Manisa BBSK’da
YEREL HABERLER Tolga Kaan Birer, 1 yıl daha Manisa BBSK’da
Bakan Pakdemirli’den Vali Karadeniz’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’den Vali Karadeniz’e ‘hayırlı olsun’ ...
Akhisar 'Açık Hava Yaz Konserleri' başlıyor
YEREL HABERLER Akhisar 'Açık Hava Yaz Konserleri' başlıyor
Başkan Bilgin'den Bulgaristan'a maske yardımı
YEREL HABERLER Başkan Bilgin'den Bulgaristan'a maske yardımı
Manisa İl Müftüsü Soykök, Başkan Çerçi'yi çalışmaları hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER Manisa İl Müftüsü Soykök, Başkan Çerçi'yi çalışmaları ...
Turgutlu Belediye Meclisi toplanıyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediye Meclisi toplanıyor
Saruhanlı Belediyesi canlı müzik sezonunu açtı
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi canlı müzik sezonunu açtı
Çok sayıda kişinin karantinaya alındığı mahallede tedbirler artırıldı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'ne giriş çıkışlar jandarma kontrolünde yapılıyor
YEREL HABERLER Çok sayıda kişinin karantinaya alındığı mahallede ...
Selde hayvanları telef olan adama koyun ve kuzu hediye etti Sel sularında koyun ve kuzusu telef olan adamın yüzü Başkan Bilgin'den gelen koyun ve kuzuyla güldü
YEREL HABERLER Selde hayvanları telef olan adama koyun ve kuzu ...
Kediye çarpmamak için park halindeki araçlara çarptı Bir anda önüne atlayan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü az daha canından oluyordu
YEREL HABERLER Kediye çarpmamak için park halindeki araçlara ...
Manisa’da mevlide katılan 18 kişi yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER Manisa’da mevlide katılan 18 kişi yemekten zehirlendi
Mevlit yemeğinden 18 kişi zehirlendi 
YEREL HABERLER Mevlit yemeğinden 18 kişi zehirlendi 
Fırtına Alaşehir'de hayatı olumsuz etkiledi 
YEREL HABERLER Fırtına Alaşehir'de hayatı olumsuz etkiledi 
Fırtına, Alaşehir'de büyük hasara neden oldu
YEREL HABERLER Fırtına, Alaşehir'de büyük hasara neden oldu
Şiddetli fırtına hasara neden oldu Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan fırtına, elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine neden olurken, uçan bir çatı park halindeki araca zarar verdi
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına hasara neden oldu Manisa'nın Selendi ...
Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi
Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı 
Manisa'da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı Fırtınanın devirdiği minare ana yola devrildi
YEREL HABERLER Manisa'da şiddetli fırtına cami minaresini ...
Fırtına kamyon devirdi: 3 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan fırtına hareket halindeki kamyonun devrilmesine neden oldu Devrilen kamyonda bulunan üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Fırtına kamyon devirdi: 3 yaralı Manisa'nın Alaşehir ...
İYİ Parti Selendi’de Türk dönemi
YEREL HABERLER İYİ Parti Selendi’de Türk dönemi
Manisa'da otomobil, 2 motosiklete çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil, 2 motosiklete çarptı: 3 yaralı
Gördes’te bozulan yollarda çalışmalar başlayacak
YEREL HABERLER Gördes’te bozulan yollarda çalışmalar başlayacak
Muhtarlara yerinde ziyaret
YEREL HABERLER Muhtarlara yerinde ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X