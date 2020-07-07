Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, dolu yağışı ise ekili alanlarda hasara neden oldu.<br>Salihli'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağışı nedeniyle kent merkezi sular altında kaldı.<br>Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken dolu nedeniyle arabalarda zarar gördü. Kurudere, Fevzipaşa ve Kocaçeşme mahallelerinde yollar araç ve yaya trafiğine tamamen kapanırken, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tıkanan mazgalları açarak suları tahliye etmeye çalıştı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-07-07 00:32:10<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.