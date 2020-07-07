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Memur-Sen 'Açlık sınırı' raporunu paylaştı Memur-Sen’in hazırladığı rapora göre haziran ayında açlık sınırı 2 bin 485 lira oldu

İHA

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner MemurSen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlıkyoksulluk' araştırmasının haziran ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Memur-Sen 'Açlık sınırı' raporunu paylaştı Memur-Sen’in hazırladığı rapora göre haziran ayında açlık sınırı 2 bin 485 lira oldu

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner MemurSen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlıkyoksulluk' araştırmasının haziran ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Haziran ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 485,8 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 82,7 TL olarak tespit edildiğini belirten Öner, “Yapılan araştırmaya göre haziran ayında mayıs ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,07’lik bir artış yaşandı. Haziran ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 25,97 artışla taze fasulye, yüzde 21,65 artışla sivri biber, yüzde 10,47 artışla yer fıstığı; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 24,31 azalışla sarımsak, yüzde 23,9 azalışla domates, yüzde 20,18 azalışla patates madde fiyatlarında yaşanmıştır. Aydınlanma madde fiyatında ise haziran ayında mayıs ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmemiştir. Haziran ayında mayıs ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,04’lük bir artış gözlenirken; haziran ayında mayıs ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,68’lik bir artış olmuştur.” dedi.

Giyim ve haberleşme madde fiyatlarında artış yaşandı
Haziran ayında mayıs ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,11’lik bir artış gözlendiğini vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Giyim madde fiyatlarında mayıs ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 7,98 artışla çocuk ayakkabısı, yüzde 6,37 artışla erkek ceketi, yüzde 4,24 artışla çocuk pantolonu, yüzde 4,18 artışla elbise madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında mayıs ayına göre yüzde 1,58 azalışla kadın pantolonu, yüzde 1,13 azalışla tişört, yüzde 0,92 azalışla sweatshirt madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Haziran ayında mayıs ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,86’lIk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında mayıs ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 15,47 artışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,83’lük bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında mayıs ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,79 artışla pencere (PVC), yüzde 0,08 azalışla yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 1,68’lik bir artış oldu. Eğitimkültür madde fiyatlarında mayıs ayına göre değişimin yüzde 11,04 artışla çocuk kitapları, yüzde 8,61 artışla yurtiçi hafta sonu turları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 1 azalışla kablo özel yayın hizmetleri fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.”

Ulaşım ve kişisel temizlik madde fiyatlarında artış yaşandı
Haziran ayında mayıs ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,99’luk bir artış olduğunu kaydeden Öner, “Mayıs ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 23,52 artışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 12,39 artışla uçak bileti ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında mayıs ayına göre yüzde 1,76 azalışla araba ile ilgili temizlik ve bakım ürünleri, yüzde 1,62 azalışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretler madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2,43’lük bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında mayıs ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 7,65 artışla misafir kolonyası, yüzde 7,48 artışla makyaj malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında mayıs ayına göre yüzde 1,19 azalışla bebek bezi, yüzde 0,43 azalışla sabun madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Haziran ayında mayıs ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,85’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,53 artışla diş dolgu ücreti, yüzde 0,23 azalışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

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