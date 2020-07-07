Başkan Alhan, kurbanını bağışladı

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuğrul Dinçer Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, 'Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş' sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonuna, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan’dan destek geldi.

TDV'nin yurt içi ve yurt dışında dinihayri hizmetler noktasında toplumun güven duyduğu önemli bir Vakıf olduğunu belirten Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Türkiye Diyanet Vakfının 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' sloganıyla sürdürdüğü Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu vesilesiyle yurt içi ve yurt dışındaki mağdur ve muhtaçlara ulaşarak, toplumsal dayanışmanın ve paylaşma ahlakının güzel örneklerini ortaya koyduğunu söyledi.

Başkan Alhan’ın kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Türkiye Diyanet Vakfı Ahmetli Şubesi Başkanı ve İlçe Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu ise 2019 yılında 149 ülkede vekalet yoluyla kurbanlar keserek ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan TDV'nin adeta küresel bir iyilik hareketine dönüştüğünü kaydederek, yaptığı bağıştan dolayı Belediye Başkanı Ahmet Alhan'a teşekkür etti.

Ahmetli Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda TDV Ahmetli Şube yönetim kurulu üyesi olan Tuğrul Dinçer de, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

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