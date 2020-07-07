Yunusemreli atletizmciler ilk idmanını yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu atletizmciler tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.

Yunusemre Belediyespor atletizm takımı sporcuları 3 aylık aranın ardından ilk takım antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde Cemil Çöllü Parkı’nda yapılan antrenmanda bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sporcular çalışmalarını çarşamba ve cuma günleri 15.00 17.00 saatleri arasında sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.