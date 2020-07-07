Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 2. Ligde

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 20202021 sezonunda 2. Ligde mücadele edecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın destek ve girişimleri sonucunda geçtiğimiz sene kurulan ve Turgutlu tarihinde ilk kez bölgesel ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı yeni sezonda 2. Ligde Turgutlu’yu temsil edecek. Tamamı Turgutlulu altyapı sporcularından kurulan erkek voleybol takımı Türkiye Voleybol Federasyonunun 2020 2021 sezonunda 2. Liginde yer alma başarısı göstererek sezon boyunca rakipleriyle kıran kırana yarışacak.



“Genç sporcularımıza destek ve yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımının geçtiğimiz sezon bölgesel ligde önemli bir başarı gösterdiğini belirten Başkan Çetin Akın, erkek voleybol takımının bu sezonda da Turgutlu’yu en güzel şekilde temsil edeceğini söyleyerek, “Geçtiğimiz sene ilk kez kurulan Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız bölgesel ligde başarılı bir şekilde mücadele etti. Takımımız bu sezonda 2. ligde yer alarak ise başarısını taçlandırdı. Turgutlu Belediyesi olarak genç sporcularımıza destek ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Tamamı Turgutlulu sporculardan oluşan erkek voleybol takımımıza yeni sezonda 2.ligde başarılar diliyorum” dedi.

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