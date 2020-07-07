Manisa BBSK, Faik Can Kaşıkçı ile anlaştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 2000 doğumlu genç oyun kurucu Faik Can Kaşıkçı ile anlaştı.
1.85 metre uzunluğundaki oyuncu 20192020 sezonunda Merkez Efendi Denizli Basket takımında 19 maç forma giymiş, daha sonra transfer olduğu BUDO Gemlik ile 5 maça çıkmıştı. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla tescil edilen sezonda 24 maçta forma giyen Kaşıkçı, 14.23 dakika, 3.58 sayı, 1.79 ribaund, 2.04 asist ortalamaları ile ligi tamamladı. 20172018 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Kaşıkçı, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni sezon öncesi kadrosuna dahil ettiği 4. oyuncu oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.