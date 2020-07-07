Şehit Fatih Kalu İHL’den büyük başarı Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Manisa'nın gururu olmaya devam ediyor Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST 2020 Eğitim Teknolojileri Yarışmasında finale kaldı

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 2020 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölge ikinciliği kazandıktan sonra, binlerce proje içinden ‘Görme engelliler için sesli haritalar’ projesi ile TEKNOFEST 2020 finallerine kalarak Manisa için bir ilki daha gerçekleştirdi.

Proje Danışman öğretmeni Sözer Vurgun'un öncülüğünde, Neslişah Arıca, Büşra Taşkın, Azra Yılmaz, Fadime Çalık ve Hansa Füzün isimli öğrencilerin yer aldığı, gören ve görmeyen bireylerin aynı materyali kullanabilmesi ve bir arada eğitim görebilmelerine imkan tanıyan, ‘Görme engelliler için sesli haritalar’ projesi dünyaya açılma adına önemli bir adımı daha gerçekleştirerek TEKNOFEST 2020 finallerine kalmayı başardı.



"Dünyaya yayılacak bir model"

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Rifat Türkarslan yaptığı açıklamada, “Son iki yılda hazırladığı projeler ve ulusal yarışmalarda kazandığı başarılar ile okulumuz Manisa'nın adını dünya çapında duyurmaya devam ediyor. Milli, manevi, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, medeniyetimizin değerlerini koruyan; aynı zamanda ahlaki ve insani değerleri benimseyen, okuyan, düşünen, araştıran, yorumlayan, sorgulayan, yapıcı, üretken, bilgi ve hikmetin yolunda giden, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış bireyler yetiştirmek misyonunu benimseyen okulumuz, 2019 yılında TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Ege bölge birinciliği, İyilikler Yarışıyor Proje yarışmasında ise Türkiye birinciliği kazandı. Okulumuz, 2020 yılında ise TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölge ikinciliği kazandıktan sonra, binlerce proje içinden ‘Görme engelliler için sesli haritalar’ projesi ile TEKNOFEST 2020 finallerine kalarak ilimiz için bir ilki daha gerçekleştirdi. Türkiye Kapsayıcılık Takımı tarafından; herkes için eğitimde ortak bir tasarımın mümkün olabileceğini gösteren kapsayıcı yaklaşımla oluşturulmuş projedeki materyallerin bugüne kadar hazırlanan materyallerden en önemli farkı, gören ve görmeyen bireylerin aynı materyali kullanabilmesi ve bir arada eğitim görebilmelerine imkan tanımasıdır. Milli teknoloji hamlesi kapsamında önümüzdeki günlerde faydalı model/patent başvurusu yapılacak çalışma ülkemizden tüm dünyaya yayılacak bir model olacaktır. Eğitimin giderek önem kazandığı günümüzde, dezavantajlı gruplar arasında yer alan görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve bilgi edinmelerini sağlayacak eğitim materyallerinin olmaması eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu projede, görme engelli bireylerin eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere küre modelde ve düz modelde sesli dünya haritaları prototipleri üretilmiştir. Harita üzerinde parmakları ile gezinen görme engelli bireylerin gezindiği kıta üzerindeki dokuya hafif bir şekilde basması sonucunda bilgiler sesli olarak sunulmaktadır. Kıta hakkındaki en temel bilgilerden kıtanın nüfusu, kıta üzerinde yer alan ülkeler, önemli tarihi ve coğrafi yapılar gibi bilgilerin sesli olarak sunulması sayesinde projenin çok daha etkin bir eğitim materyali haline getirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, farklı dil seçeneklerini de sunması nedeniyle ülkemizden tüm dünyaya yayılacak bir teknolojik ürün tasarlanmıştır.” dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Taşkın ve Araştırma Görevlisi Bilal Karaman tarafından teknik desteğin sağlandığı projede Türkiye Kapsayıcılık Takımı’nda ise Proje Danışmanı Sözer Vurgun’un ekibinde öğrencilerden Neslişah Arıca, Büşra Taşkın, Azra Yılmaz, Fadime Çalık, Hansa Füzün yer alıyor. Projenin ilerleyen safhalarında haritalar daha da ergonomik hale getirilerek öğrencilerin çantalarında taşınabilecek şekilde tasarlanması hedefleniyor.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de okulun elde ettiği başarıyı kutlayarak, “Yunusemre Şehit Fatih Kalu İmam Hatip Lisesi ‘Türkiye Kapsayıcılık Takımı’ TEKNOFEST 2020 Eğitim Teknolojileri Yarışması Lise kategorisinde finale kalma başarısı göstermiştir. Öğretmenimiz Sözer Vurgun ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.” dedi.

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