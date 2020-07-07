Akhisar potada harıl harıl

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<br>AKHİSAR, (DHA)Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Akhisar Belediye Basketbol'da yeni sezon öncesi transferler sürüyor.<br>Daha önce Marvin Jefferson ve Semt 77 Yalovaspor'dan Alihan Deniz Genç'i kadrosuna katan yeşil-silahlı ekip, iç transferde Ömer Sancaklı, dış transferde ise Ankara Anadolu Basket'ten Berkay Kansu, Ege Üniversitesi'nden Can Urşan ve Balıkesir BŞB'den Fatih Kızılca ile sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar <br>2020-07-07 14:04:16<br>

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