Manisa'da, 525 kök Hint keneviri ele geçirildi

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<br>Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan aramada, 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.<br>Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkisinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada, boyları 1,5 ile 2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-07-08 09:37:59<br>

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